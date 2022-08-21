В Донецке из-за обстрелов ВСУ за день пострадали 17 гражданских лиц

Представительство ДНР в СЦКК: в Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали 17 гражданских лиц

В результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Украины в воскресенье, 21 августа, пострадали 17 гражданских лиц, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

В СЦКК рассказали, что украинские войска выпустили 213 боеприпасов различного типа, включая артиллерийские калибром 155, 152 и 122 миллиметров.

«Общее количество людей, получивших ранения среди гражданских лиц от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день составило 17 человек. Информация продолжает поступать», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР заявил о ранении женщины 1939 года рождения при обстреле Донецка. Граждан призвали не покидать свои дома без имеющейся на то необходимости.