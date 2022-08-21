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Стало известно о врагах погибшей дочери Дугина

«Пятый канал»: друг погибшей Дарьи Дугиной Александров рассказал, что у нее были враги

Фото: Telegram-канал «Русский горизонт»

У Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина, погибшей в результате подрыва автомобиля, были враги, ей приходили угрозы. Об этом рассказал друг погибшей девушки Сергей Александров в беседе с «Пятым каналом».

«Основные ее враги — это представители либерального лобби — антироссийского и западного, европейского. Там достаточно много народу было (...) Если это дело рук врагов, то это однозначно связано с проходящей сейчас спецоперацией России», — сообщил Александров.

По словам собеседника издания, Дарья, известная своей гражданской и политической позицией, рассказывала ему об угрозах в ее адрес. «Если 24 февраля — это день начала спецоперации ВС РФ по защите Донбасса, то 20 августа можно считать днем атаки на патриотов в России», — резюмировал друг Дугиной.

20 августа Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском Шоссе в Подмосковье, ей было 30 лет. Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.

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Юлия Мискевич
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