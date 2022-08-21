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Беспилотники Ирана нанесли удары по авиабазе ВВС США в Кувейте

Беспилотники Ирана нанесли множественные удары по авиабазе ВВС США в Кувейте
СюжетИранские беспилотники:

Фото: Shutterstock

Иранские беспилотники нанесли множественные удары по авиабазе ВВС США в Кувейте: атаку провели как минимум четыре летательных аппарата. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает портал Avia.pro.

По данным портала, по меньшей мере четыре беспилотных летательных аппарата нанесли удары по периметру военной авиабазы США, на которой ранее базировались истребители F-35 и дроны MQ-9 Reaper. Информация об атаке и ее результативности подтверждается спутниковыми снимками: судя по ним, пострадала очень большая площадь военного объекта.

Информации о пострадавших нет. О разрушениях объекта можно судить также по большому черному пятну на снимках центральной части базы. Ответственность за нападение взяла на себя проиранская группировка «Ташкиль Аль-Варсин». Нападение на авиабазу стало ответом на гибель командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате операции США в Багдаде. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение о ликвидации принял лично.

Ранее разведка США допустила, что Иран может отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в 2020 году.

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Леонид Микуляк
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