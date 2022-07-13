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В США допустили месть Ирана за смерть генерала Сулеймани

Yahoo News: разведка США считает, что Иран может отомстить за убийство генерала Сулеймани

Фото: Iranian Presidency/ Globallookpress.com

Разведка США допустила, что Иран может отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в 2020 году. Об этом пишет портал Yahoo News со ссылкой на соответствующий доклад ведомства.

Отмечается, что иранские власти разработали и воплощают в жизнь программу, которая включает не только юридические меры на международном уровне и санкции в отношении американских чиновников, но и прямые угрозы убийства лицам, причастным к гибели генерала.

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Разведка, по информации портала, утверждает, что Иран с января 2021 года публично выражал готовность осуществить операции для убийства на территории США. Приоритетными целями в материалах считаются бывший госсекретарь Майк Помпео, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

«Иран, вероятно, расценит убийство американского чиновника, которого он считает сопоставимым по рангу и статусу с Сулеймани или ответственным за его смерть, в качестве успешного акта возмездия», — говорится в статье.

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате операции США в Багдаде. Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение о ликвидации принял лично.

В январе 2022 года на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи появился анимационный ролик, который показывает, как иранский беспилотник уничтожает Трампа из мести за смерть Сулеймани.

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Марина Совина
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