В СКР допустили наличие взрывного устройства в автомобиле дочери Дугина

В СКР допустили, что в автомобиле дочери Дугина было установлено взрывное устройство

Причиной взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в результате которого погибла политолог и журналист Дарья Дугина, предположительно, стал подрыв заложенного взрывного устройства. Об этом пресс-служба главка Следственного комитета России (СКР) по Московской области сообщила в Telegram-канале ведомства

«По данным следствия, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, затем произошло возгорание машины», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) и Главного управления криминалистики (ГУК) СКР совместно со специалистами-взрывотехниками продолжают осматривать место происшествия.

«По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая. Прорабатываются все возможные версии совершенного преступления», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля российского общественного деятеля и философа Александра Дугина в Подмосковье, в результате которого погибла его дочь Дарья.

30-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером в субботу, 20 августа. Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.