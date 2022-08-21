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Гинцбург заявил о преимуществах «Спутника V» перед зарубежными вакцинами

Глава центра Гамалеи Гинцбург: вакцина «Спутник V» эффективнее западных в 3 раза

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вируснейтрализация «Спутника V» против омикрон-штамма снижается в 10 раз, в то время, западных вакцин — в 30-35 раз. Таким образом, российская вакцина в 3-3,5 раза эффективнее западных. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Академик отметил, что активно распространяющиеся виды коронавируса во многом отличаются от всех предыдущих штаммов. «В то же время наша вакцина "Спутник V" в отношении новых штаммов показывает лучшую эффективность по сравнению с западными вакцинами. Вируснейтрализация вакцин Pfizer и Moderna при штамме омикрон падает в 30-35 раз, у "Спутника V" - только в 10 раз. Ровно в 3-3,5 раза качество вакцин отличается», — подчеркнул Гинцбург.

12 августа Александр Гинцбург рассказал о создании новой вакцины «Спутник V» против трех новых видов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5). Новой разработкой, защищающей от вируса, он уже привился.

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Юлия Мискевич
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