СПГ стал недоступен для ряда стран Азии из-за роста цен

Цены на СПГ в Азии выросли настолько, что не все страны могут купить его

Из-за роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии не все страны могут себе позволить его — на этой неделе индекс JKM, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань, поднимался почти до $60 за один миллион BTU (британская тепловая единица); этот показатель в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, цены выросли на фоне острой конкуренции развитых стран, закупающих топливо перед зимним сезоном. Агентство приводит мнение аналитика, основателя японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Обы: специалист полагает, что даже при цене в $50 за миллион BTU нет смысла в использовании сжиженного природного газа. В то же время аналитик уверен, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не смогут купить газ.

В начале августа 2022 года сообщалось, что летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии взлетели за последние годы почти в 10 раз из-за опасений по поводу жесткой конкуренции в ближайшие годы. Причина повышения в том, что из-за снижения поставок из России азиатские импортеры СПГ вынуждены поднимать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность.