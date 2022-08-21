Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

СПГ стал недоступен для ряда стран Азии из-за роста цен

Цены на СПГ в Азии выросли настолько, что не все страны могут купить его

Фото: Shutterstock

Из-за роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии не все страны могут себе позволить его — на этой неделе индекс JKM, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань, поднимался почти до $60 за один миллион BTU (британская тепловая единица); этот показатель в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, цены выросли на фоне острой конкуренции развитых стран, закупающих топливо перед зимним сезоном. Агентство приводит мнение аналитика, основателя японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Обы: специалист полагает, что даже при цене в $50 за миллион BTU нет смысла в использовании сжиженного природного газа. В то же время аналитик уверен, что такой высокий уровень цен не является устойчивым, поскольку вырастет количество стран, которые не смогут купить газ.

В начале августа 2022 года сообщалось, что летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии взлетели за последние годы почти в 10 раз из-за опасений по поводу жесткой конкуренции в ближайшие годы. Причина повышения в том, что из-за снижения поставок из России азиатские импортеры СПГ вынуждены поднимать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Крыму предупредили об активизации военных провокаций Украины и США
Дугин попал в больницу после смерти дочери
Призер ОИ из Германии рассказал о сексуальном насилии со стороны тренера
СПГ стал недоступен для ряда стран Азии из-за роста цен
В Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе достигла максимума
Усман лишился титула чемпиона UFC
Определился победитель молодежного чемпионата мира по хоккею
Беспилотники Ирана нанесли удары по авиабазе ВВС США в Кувейте
Дочь известного российского политолога погибла во взорванном автомобиле
В Запорожье обеспокоились риском применения Киевом бактериологического оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.