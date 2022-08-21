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Пятеро россиян ушли в тайгу за грибами и пропали

В Иркутской области пятеро человек пропали в тайге, отправившись за грибами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Тайшетском районе Иркутской области полицейские начали поиск пятерых человек, ушедших в тайгу за грибами. В их числе — трое детей. Об этом сообщили в областном главном управлении МВД, передает ТАСС.

«В Приангарье полицейские разыскивают мужчин с детьми, ушедшими в тайгу за грибами», — сообщили в полиции.

Как сообщает пресс-служба, случай зафиксировали в ночь на 21 августа. В лесу около деревни Красный Бор пропали 32-летний мужчина с двумя дочерьми и сыном, а также с дедушкой детей. Известно, что россияне уехали туда на автомобиле «Грейт Волл».

17 августа в республике Бурятия во время одиночного сплава по реке Цакирка пропал россиянин. По данным ведомства, вернуться домой турист планировал 22 июля, однако до сих пор о судьбе 40-летнего жителя ничего не известно.

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Юлия Мискевич
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