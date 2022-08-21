В Курской области трактор подорвался на боеприпасе

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о подрыве трактора на снаряде

В Курской области произошел взрыв трактора, предположительно наехавшего на неразорвавшийся снаряд. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал», — написал глава области. По его словам, трактор культивировал поле, которое располагается в трех километрах от Украины.

«Внимание! Если вы обнаружили неразорвавшийся боеприпас, предмет, похожий на взрывное устройство, или подозрительных лиц, звоните в службу 112!» — предупредил Старовойт.

Ранее стало известно, что благодаря ударам оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России за прошедшие сутки были уничтожены шесть пунктов управления ВС Украины, а также четыре склада с боеприпасами и оружием в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.