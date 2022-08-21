В США встревожились из-за угрозы новой гражданской войны

The Guardian: США могут быть на грани гражданской войны из-за роста недоверия к демократии

Рост недоверия к политическим институтам в США свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта. Об этой угрозе пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что основатель Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия доктор Гарен Уинтемьют раньше смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке и называл их «сумасшедшей болтовней». Однако его «ошеломили» результаты проведенного в июле опроса, согласно которым половина американцев ожидают гражданской войны в ближайшие несколько лет, а каждый пятый житель США считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, до 40 процентов американцев заявили, что иметь сильного лидера важнее, чем оставаться демократией.

Специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд в беседе с изданием заявила, что итоги опроса «вызывают тревогу». Она подчеркнула, что политическая система в США не гарантирует, что в стране не может произойти насильственный конфликт. «Если наши институты ослабнут, история может быть другой», — отметила она.

По ее словам, это свидетельствует о том, что жители США «очень разочарованы нашей демократией и не думают, что она работает». При этом Кляйнфельд добавила, что она в данном вопросе «не настроена оптимистично».

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Калифорнийского университета, более половины граждан США ожидают гражданской войны в ближайшие годы. По данным издания, каждый пятый американец готов использовать оружие для достижения политических целей. Две трети респондентов говорят о серьезной угрозе американской демократии.