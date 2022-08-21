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В Германии исключили продление срока службы АЭС для замены поставок газа

Глава Минэкономики ФРГ Хабек исключил продление срока службы АЭС для замены поставок газа

Фото: Christian Mang / Reuters

Продление срока службы трех последних немецких атомных электростанций (АЭС) для замены поставок газа из России исключено. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает агентство Tagesschau.

По его словам, этот шаг позволит заменить лишь два процента поставляемого газа. «Это неправильное решение, учитывая то немногое, что мы сэкономим», — сказал Хабек. Однако в случае положительного стресс-теста АЭС в Баварии, ее срок службы будет расширен для обеспечения стабильности и энергоснабжения сети зимой.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года.

В 2011 году правительство Германии решило до конца 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергии на территории страны. Однако после сокращения поставок газа из России над ФРГ нависла угроза энергетического кризиса предстоящей зимой, поэтому власти начали обсуждать пролонгирование работы АЭС.

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Николай Чигасов
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