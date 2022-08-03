Шольц предложил отказаться от закрытия немецких АЭС

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что отказ от закрытия немецких АЭС в 2022-м может иметь смысл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года. Его цитирует РИА Новости.

«Использование трех последних АЭС в Германии, как всем известно, имеет смысл для производства электричества, небольшой его доли. Но это могло бы иметь смысл, так как уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика. И эту ситуацию мы должны принять во внимание, наряду с другими вопросами этого стресс-теста», — пояснил глава кабмина.

В 2011 году правительство Германии решило до конца 2022 года полностью отказаться от производства ядерной энергии на территории страны. Однако после сокращения поставок газа из России над ФРГ нависла угроза энергетического кризиса предстоящей зимой, поэтому власти начали обсуждать пролонгирование работы АЭС.

Ранее Шольц во время осмотра турбины Siemens для «Северного потока» заявил, что газохранилища страны быстро заполняются и уровень газа в них уже выше прошлых лет. Канцлер также подчеркнул, что газопровод «Северный поток-2» не может начать работу, так как его сертификация была прекращена, а для поставок газа в Европу достаточно других мощностей.