Шольц ответил Шредеру на призывы запустить «Северный поток-2»

Шольц отверг идею запуска «СП-2» и заявил, что у России есть возможности для поставок газа

Процесс сертификации и запуска российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) завершен, у России есть иные возможности для поставок газа в Европу. Так канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею бывшего главы Германии Герхарда Шредера о необходимости увеличить поставки энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

«Процесс сертификации был завершен по понятным причинам», — ответил канцлер на призывы запустить «СП-2». Шольц заявил, что у «Северного потока-1» есть достаточно мощности для увеличения поставок, и поэтому «недостатка газа в Европе нет».

Ранее канцлер заявил, что турбина фирмы Siemens Energy готова к транспортировке и эксплуатации для обеспечения работы газопровода «Северный поток-1», но обращения от России пока не последовало. По его мнению, турбина «прекрасно подготовлена, и никаких препятствий для ее подключения на данный момент нет».

С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин. 1 августа зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания согласится принять отремонтированную в Канаде турбину в том случае, если российский газовый концерн выведут из-под санкций Канады, Великобритании и стран Евросоюза.