В Совфеде озвучили условие для снижения напряженности между Россией и НАТО

Сенатор Джабаров: когда НАТО услышит доводы России по нацбезопасности, напряжение снизится

Напряженность в отношениях России и НАТО начнет снижаться, как только альянс проявит желание услышать доводы Москвы по вопросам национальной безопасности. Такое заявление сделал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации (СФ) Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить свою безопасность. Вместе с тем, как только вы проявите желание услышать наши доводы по вопросам безопасности России, думаю, напряженность в отношениях Россия-НАТО начнет снижаться», — указал он.

Политик подчеркнул, что не Россия «все это начинала». По его словам, Москва неоднократно предупреждала НАТО не переходить «красных линий», однако в альянсе не хотели слышать российскую позицию.

Ранее Минобороны России сообщило, что Россия перебазировала три самолета МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на аэродром Чкаловск, который находится в Калининградской области. В ответ на это госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил России пятой статьей Устава НАТО.