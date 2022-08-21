Российские моряки уничтожили «Калибрами» склад с ракетами к HIMARS под Одессой

Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» склада с ракетами к HIMARS под Одессой

Военно-морской флот (ВМФ) России уничтожил ракетами «Калибр» склад с ракетами к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS в Одесской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», — отчитались в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Северное проектно-конструкторское бюро (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в ближайшее время представит на утверждение в Минобороны технический проект головного модернизированного фрегата проекта 22350М, который сможет нести крылатые ракеты «Калибр». Каждый фрегат проекта 22350М сможет нести до 48 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

В июне американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты «Калибр» смертоносным и точным оружием. Он указал, что «Калибры» дают значительный наступательный потенциал даже небольшим платформам вроде корветов.