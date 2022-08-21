Главы Британии, США, Франции и ФРГ поддержали идею визита МАГАТЭ в Запорожье

Главы Британии, США, Франции и ФРГ призвали к военной сдержанности возле Запорожской АЭС

Начало событий в новости Удары по хранилищу Запорожской АЭС сравнили со взрывом «грязной бомбы»

Главы Великобритании, США, Франции и Германии высказались за важность обеспечения безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с Джо Байденом, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, передает Reuters.

Во время переговоров они поддержали идею направить миссию МАГАТЭ на объект в Запорожье и других ядерных объектов на Украине. Они также призвали к военной сдержанности возле атомной станции.

Главы четырех государств высказались за скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Ранее 21 августа член администрации Запорожской области Владимир Рогов сравнил удар снаряда по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС со взрывом «грязной бомбы». По его словам, одна из целей ударов Вооруженных сил Украины — сухое хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное на открытой площади на территории станции.