Раскрыты детали свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали свадьбу в поместье актера площадью 35 гектаров

Певица Дженнифер Лопез и актер Бен Аффлек отпраздновали свадьбу в поместье актера площадью 35 гектаров в городе Рисборо, штат Джорджия. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

По информации издания, гости пары, в числе которых актер Мэтт Деймон, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз были одеты в белое, чтобы соответствовать декорациям и цветочным композициям пастельных тонов.

Ранее издание Daily Mail сообщило , что звезды планируют праздновать бракосочетание 20, 21 и 22 августа. Интерьер главного здания имения Аффлека в 557 квадратных метров отличается высокими потолками и полами из сосны. Комнаты обставлены белой мебелью и украшены люстрами. Участок также включает в себя постройку под названием Устричный дом площадью 930 квадратных метров, внутри которого шесть спален.

17 июля стало известно, что Аффлек и Лопес поженились. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь.