Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

TMZ: актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились

Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились. Об этом стало известно TMZ.

По информации издания, свадьба прошла в округе Кларк, штат Невада, 16 июля. Другие подробности не сообщаются.

Ранее Дженнифер Лопес объявила о помолвке со своим возлюбленным, Беном Аффлеком. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь. Стоимость подаренного актером кольца с зеленым бриллиантом составила сотни миллионов рублей.