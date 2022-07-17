Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились
TMZ: актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились
Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились. Об этом стало известно TMZ.
По информации издания, свадьба прошла в округе Кларк, штат Невада, 16 июля. Другие подробности не сообщаются.
Ранее Дженнифер Лопес объявила о помолвке со своим возлюбленным, Беном Аффлеком. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь. Стоимость подаренного актером кольца с зеленым бриллиантом составила сотни миллионов рублей.