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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

TMZ: актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Kika Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились. Об этом стало известно TMZ.

По информации издания, свадьба прошла в округе Кларк, штат Невада, 16 июля. Другие подробности не сообщаются.

Ранее Дженнифер Лопес объявила о помолвке со своим возлюбленным, Беном Аффлеком. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь. Стоимость подаренного актером кольца с зеленым бриллиантом составила сотни миллионов рублей.

Марина Совина
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