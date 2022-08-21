Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны сообщили об уничтожении двух гаубиц M777 ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении двух гаубиц M777 ВСУ

Фото: Spc. Keith D. Henning, U.S. Army / Wikimedia Commons

Российские военные уничтожили две поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) США гаубицы М777. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе села Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России поразили позиции 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. По словам представителя оборонного ведомства, в результате огневого поражения потери противника составили более 30 человек. Также был уничтожен один танк и пять специальных автомобилей.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России уничтожил ракетами «Калибр» склад с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS в Одесской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации
Усик назвал отличия между первым и вторым боем против Джошуа
Названы сроки исчезновения запаха гари в Москве
ВС России поразили шесть командных пунктов ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении двух гаубиц M777 ВСУ
В России отреагировали на угрозы Польши
Китайские самолеты вновь пересекли середину Тайваньского пролива
В иракском городе Кербела произошло обрушение святыни
Названы пригодные для употребления в сыром виде грибы
Американцы вывезли 137 цистерн с нефтью из Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.