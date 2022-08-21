В Минобороны сообщили об уничтожении двух гаубиц M777 ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении двух гаубиц M777 ВСУ

Российские военные уничтожили две поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) США гаубицы М777. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе села Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России поразили позиции 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. По словам представителя оборонного ведомства, в результате огневого поражения потери противника составили более 30 человек. Также был уничтожен один танк и пять специальных автомобилей.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России уничтожил ракетами «Калибр» склад с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS в Одесской области.