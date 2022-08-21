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Россия отвергла наличие «платформы» для встречи Путина и Зеленского

Постпред России при ООН Гатилов отверг наличие «платформы» для встречи Путина и Зеленского

Фото: Pixabay

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отверг наличие «практической платформы» для проведения встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в свете ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Он также отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, подчеркнув, что он делает все возможное для содействия диалогу. При этом постпред РФ отверг предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским.

По его словам, «нет никакой практической платформы для проведения этой встречи».

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на Украину предложит свою помощь в организации очных переговоров Путина и Зеленского. Отмечается, что Зеленский якобы уже четыре раза предлагал Путину провести двусторонний саммит.

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Марина Совина
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