Стала известна одна из целей визита Эрдогана на Украину

Президент Турции Эрдоган во Львове предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать его личную встречу с российским главой государства Владимиром Путиным. Об одной из целей визита турецкого лидера на Украину стало известно РИА Новости.

Телеканал CNN Turk сообщил, что российский и украинский президенты могут провести встречу для определения «дорожной карты» по ситуации на Украине. Отмечается, что Зеленский якобы четыре раза предлагал Путину провести двусторонний саммит.

«Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом "Нет конкретного вопроса для решения лидеров". Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию», — передает телеканал. CNN Turk добавляет, что вероятность встречи глав государств существует.

В сюжете телеканала сказано, что даже если окончательный мир на Украине не будет установлен, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от результата переговоров Зеленского и Эрдогана на саммите во Львове.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и президент США Джо Байден могут встретиться в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Отмечалось, что это может произойти в сентябре. Одной из тем для переговоров политиков назвали покупку Турцией F-16 у Вашингтона.