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Раскрыта дата возможной встречи Байдена и Эрдогана

Sabah допустила встречу президентов Турции и США Эрдогана и Байдена в Нью-Йорке в сентябре
Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден. Фото: Yves Herman / Reuters

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут встретиться в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет газета Sabah, ссылаясь на источники.

Sabah раскрыла дату возможной встречи глав государств и допустила ее в следующем месяце — сентябре.

«Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце», — сообщается в материале.

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Марина Совина
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