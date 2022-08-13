Раскрыта дата возможной встречи Байдена и Эрдогана

Sabah допустила встречу президентов Турции и США Эрдогана и Байдена в Нью-Йорке в сентябре

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден могут встретиться в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет газета Sabah, ссылаясь на источники.

Sabah раскрыла дату возможной встречи глав государств и допустила ее в следующем месяце — сентябре.

«Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце», — сообщается в материале.