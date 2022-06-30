Байден обещал Эрдогану получить «зеленый свет» от Конгресса на поставку F-16

NTV: Байден обещал Эрдогану повлиять на решение Конгресса о поставке истребителей F-16

Президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану приложить усилия в вопросе поставок истребителей F-16 в Анкару. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время личной встречи с Эрдоганом, которая состоялась в рамках саммита НАТО. Переговоры лидеров двух стран длились около 1 часа 15 минут. Отмечается, что американский лидер пообещал принять усилия для получения «зеленого света» от Конгресса.

Отмечается, что во время беседы Байден и Эрдоган также затронули вопрос оказания помощи Украине, и акцентировали внимание на важности поддержания стабильности в Эгейском море и Сирии. Кроме того, американский лидер приветствовал решение Анкары поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

В мае председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес пригрозил Анкаре отказом в поставках американских F-16, если она не поддержит расширение НАТО. Он отметил, что главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует вести себя иначе, если он хочет получить самолеты.