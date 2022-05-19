В США пригрозили лишить Турцию F-16 из-за разногласий по расширению НАТО

Сенатор США Менендес пригрозил Турции отказом в F-16 при блокировке расширения НАТО

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес пригрозил Турции отказом в поставках американских F-16, если Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в альянс. Об этом пишет The Washington Post.

Парламентарий раскритиковал Турцию и подчеркнул, что ее действия вызывают опасения по поводу надежности Анкары как союзника США после закупки ею российских ЗРС С-400, а также нежелания страны присоединяться к антироссийским санкциям.

Менендес обратил внимание на тот факт, что Турция намерена закупить несколько десятков американских истребителей, продажа которых потребуют одобрения как со стороны Конгресса, так и администрации президента США Джо Байдена. Он отметил, что главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует вести себя инче, если он хочет получить самолеты.

Ранее сообщалось, что Турция назвала условия, на которых она даст согласие на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Среди условий озвучили признание Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией шведской и финской сторонами, блокировки счетов террористов, создание механизмов по сотрудничеству с Анкарой в борьбе с терроризмом