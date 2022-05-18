США не подтвердили выдвижение Турцией требований по членству Финляндии в НАТО

Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией требований по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Власти США не подтвердили выдвижение Турцией требований в обмен на изменение позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

«Я не могу подтвердить достоверность этого списка [требований]», — заявил представитель оборонного ведомства. Он прокомментировал информацию о том, что за одобрение заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО Анкара требует отмены Европой ограничения на экспорт оружия и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.

Ранее сообщалось, что Турция назвала условия, на которых она даст согласие на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Среди условий озвучили признание Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией шведской и финской сторонами, блокировки счетов террористов, создание механизмов по сотрудничеству с Анкарой в борьбе с терроризмом