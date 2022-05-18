Турция назвала условия согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Sabah: Турция передаст Финляндии и Швеции манифест с условиями для вступления в НАТО

Турция передаст Финляндии и Швеции манифест из условий, на которых Анкара даст своего согласие на вступление этих стран в НАТО. Об этом сообщает газета Sabah.

Всего в манифесте содержится десять условий. Во-первых, Финляндия и Швеция должны признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией, во-вторых, членам РПК должно быть запрещено вступать в парламенты обеих стран, в-третьих, Хельсинки и Стокгольм прекращают поддерживать РПК по предлогом борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Также обе страны должны избегать контактов с руководством РПК; пресекать дезинформацию от сторонников организации «Хизмет» (пыталась совершить госпереворот в Турции в 2016 году); ускорить экстрадицию террористов по запросу Анкары, отказаться от шагов, направленных против безопасности Турции.

Кроме того, Анкара потребовала от Стокгольма и Хельсинки создать механизмы тесного сотрудничества с Турцией в борьбе с терроризмом, заблокировать банковские счета «террористических организаций» в Швеции и Финляндии, предотвратить сбор средств террористическими организациями под видом неправительственных организаций.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкий лидер попросил руководство стран не обижаться на него. Эрдоган подчеркнул, что делегации из Стокгольма и Осло приедут в Анкару в понедельник, хотя, по его мнению, «они не должны утруждаться этим, если собираются уговаривать» Турцию согласиться с их членством в НАТО.