Нежелание Турции пускать Швецию и Финляндию в НАТО объяснили

Политолог Минченко назвал весомой позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по формальным документам должно иметь вес в НАТО, потому что вступление в альянс происходит с одобрения всех его членов. Однако сегодня правила консенсуса могут измениться, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил нежелание пускать в НАТО новые страны.

Понятная позиция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Политик попросил руководство стран не обижаться на него. Эрдоган подчеркнул, что делегации из Стокгольма и Осло приедут в Анкару в понедельник, хотя, по его мнению, «они не должны утруждаться этим, если собираются уговаривать» Турцию согласиться с их членством в НАТО.

Позиция Эрдогана понятна. И Финляндия, и Швеция активно поддерживают рабочую партию Курдистана, с которой в Турции постоянно борются Евгений Минченко политолог

«Рабочая партия Курдистана объявлена в Турции “террористической организацией”. А Финляндия и Швеция на правительственном уровне дают им преференции, дают возможности открывать офисы и вести агитацию», — считает политолог.

Евгений Минченко напомнил, что сегодняшняя геополитика меняет правила.

«Голос Эрдогана по логике и по формальным документам имеет вес, потому что существует правило консенсуса. Но я думаю, что есть возможности это обойти. Мы видим, что отказ от принципов консенсуса уже касается Европейского союза. С НАТО может быть то же самое», — заявил он.

На турок с одной стороны будет оказываться давление, а с другой стороны будут предлагаться какие-то «морковки». Это вопрос большого торга Евгений Минченко политолог

При этом политолог не видит опасности для самой Турции, потому что Североатлантический альянс устремил свои силы против России.

«Я не понимаю, что, собственно, с турками могут сделать. Важный момент — это консолидация Североатлантического блока против России. Поэтому я думаю, что с Эрдоганом попытаются просто торговаться», — сказал Минченко.

Закрывающаяся калитка

Евгений Минченко убежден, что сегодня говорить об отношениях России с Финляндией и Швецией очень сложно, потому что происходит разрыв экономических и политических связей.

«В военно-политическом отношении уже анонсировано укрепление оборонных узлов на границе с Финляндией. Но, конечно, самое главное, что Финляндия была символом страны, которая поддерживала особое отношение с СССР, которая открывала калитку к технологиям, к торговле. Сегодня зачем-то финская элита растрачивает этот уникальный капитал и это уникальное положение. Мы видим, что жесткая позиция американцев приводит к тому, что не остается полутонов. Любых игроков вынуждают занять позицию “за” или “против"», — заключил политолог.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. По данным СМИ, аналогичные действия предпримет в ближайшее время и Швеция. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что правительство уже приняло соответствующее решение.

