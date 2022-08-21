Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российские военные пресекли удар с беспилотника в районе Мелитополя

Российские военные пресекли действия ударного беспилотника в районе нового Мелитополя

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала, по предварительным данным, в Мелитополе, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Мелитополе громко. Предварительно — ПВО. Подробности позже», — написал он. Затем член администрации добавил, что украинские войска пытаются запугать жителей Запорожской области.

«Сейчас российские ПВО пресекли действия ударного БПЛА в районе нового Мелитополя, что в очередной раз доказывает преступные действия Украины против мирных граждан, не теряйте бдительности», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

Ранее силовики задержали в городе бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в совершении диверсий. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского режима.

В субботу, 20 августа, Рогов сообщил о ракетном ударе по Мелитополю. Системы ПВО сбили две ракеты, которые были выпущены по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Шольца Путину не принимать Украину в НАТО 30 лет
Германии предрекли провал при запуске «Северного потока-2»
Российские военные пресекли удар с беспилотника в районе Мелитополя
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о превративших село в укрепрайон ВСУ
Названы продукты для поднятия гемоглобина у ребенка
ПВО России отработало по объектам на подлете к аэродрому Бельбек от Евпатории
«Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Жителей еще одного поселка в Рязанской области решили эвакуировать из-за пожаров
В Госдуме заявили об отчетливом украинском следе в убийстве Дугиной
Девушка уснула на солнце и осталась с расплавленной как пластик кожей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.