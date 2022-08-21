Российские военные пресекли удар с беспилотника в районе Мелитополя

Российские военные пресекли действия ударного беспилотника в районе нового Мелитополя

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала, по предварительным данным, в Мелитополе, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Мелитополе громко. Предварительно — ПВО. Подробности позже», — написал он. Затем член администрации добавил, что украинские войска пытаются запугать жителей Запорожской области.

«Сейчас российские ПВО пресекли действия ударного БПЛА в районе нового Мелитополя, что в очередной раз доказывает преступные действия Украины против мирных граждан, не теряйте бдительности», — подчеркнул он.

Ранее силовики задержали в городе бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемого в совершении диверсий. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского режима.

В субботу, 20 августа, Рогов сообщил о ракетном ударе по Мелитополю. Системы ПВО сбили две ракеты, которые были выпущены по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города.

