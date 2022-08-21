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Россиянин из мести за жену убил человека и ранил другого из ружья

Открывший по людям огонь из охотничьего ружья россиянин на Урале умер в больнице

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Урале мужчина открыл огонь по людям из охотничьего ружья: он убил одного человека, но сам позже скончался в больнице. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Свердловской области.

По данным издания, сообщение о стрельбе в городе Заречный поступило в ночь на 21 августа. Предварительно известно, что россиянин поссорился с другими местными жителями, которые оскорбили его жену. Тогда мужчина взял ружье, чтобы отомстить за оскорбления: он убил одного человека, другого ранил.

Предполагается, что стрелок и сам получил огнестрельное ранение в ходе перестрелки: позже агрессор умер в больнице. На данный момент известно, что он вел огонь из официально зарегистрированного охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.

Ранее сообщалось, что открывший стрельбу по отдыхающим на пляже россиянин попал на видео. На кадрах видно, как мужчина за решеткой улыбается и признается в мотиве убийства. По его словам, он не чувствует угрызений совести.

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Леонид Микуляк
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