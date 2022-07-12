Открывший стрельбу по отдыхающим на пляже россиянин попал на видео

Стрелявший по людям на пляже в Ленобласти заявил, что «хотел крови и убийств»

Суд арестовал до 3 сентября жителя Санкт-Петербурга, стрелявшего по людям на пляже в Ленинградской области. Подсудимый заявил, что «хотел крови и убийств». Видео публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина за решеткой улыбается и признается в мотиве убийства. По его словам, он не чувствует угрызений совести.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили «Ленте.ру», что 3 июля на берегу озера Гупуярви у деревни Васкелово было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с огнестрельным ранением. Очевидцы рассказали, что в него стреляли из леса. 9 июля там же получил ранение другой мужчина. Он был госпитализирован. В ходе расследования был установлен стрелок — не судимый мужчина 1994 года рождения. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. СКР опубликовал видео с ним.

На кадрах мужчина показывает следователям, как стрелял по людям. Стрелком оказался 27-летний Михаил Кузнецов, находящийся на учете в психоневрологическом диспансере. Он использовал пневматическую винтовку, переделанную под стрельбу боевыми патронами.