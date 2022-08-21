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Власти Албании назвали имена задержанных россиян

Albanian Daily: власти Албании задержали россиян Светлану Тимофееву и Михаила Зорина

Фото: Florion Goga / Reuters

Власти Албании раскрыли имена двух граждан России, задержанных якобы при попытке проникнуть на оружейный завод в албанском городе Грамши. Об этом сообщает издание Albanian Daily.

«Двое задержанных подозреваются в том, что являются российскими агентами. Третий гражданин имеет паспорт Украины, как сообщили в полиции. Первые двое — Светлана Тимофеева 33-х лет и Михаил Зорин 23-х лет, оба с российскими паспортами», — отмечает издание.

Ранее Минобороны Албании сообщило о задержании двух россиян и украинца якобы при попытке проникнуть на военный завод. Прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже».

В свою очередь, посольство России в Албании заявило, что пока не получало от властей республики информации о задержании россиян. «До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — рассказали дипломаты.

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Марина Совина
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