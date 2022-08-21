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В Албании задержали россиян якобы при попытке проникнуть на военный завод

Минобороны Албании: двое россиян задержаны при попытке проникнуть на военный завод

Минобороны Албании сообщило о задержании в центральной части страны двух россиян и украинца якобы при попытке проникнуть на военный завод. Об этом сообщает Albanian Daily News.

«Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод. При попытке остановить трех иностранных граждан двое наших солдат получили ранения», — отметил источник.

Уточняется, что предприятие, расположенное в Грамши, производит продукцию оборонного назначения.

В мае Албания предложила НАТО использовать старую советскую военно-морскую базу на территории страны «в эти опасные времена».Премьер-министр Эди Рама заявил, что база Паша-Лиман, расположенная в 180 километрах к югу от Тираны, «могла бы иметь ценность» для альянса, в связи с этим власти страны подготовили проект ее реконструкции.

Марина Совина
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