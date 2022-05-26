Албания предложила НАТО занять старую советскую военно-морскую базу

Албания предложила НАТО использовать советскую военно-морскую базу Паша-Лиман

Албания предложила НАТО использовать старую советскую военно-морскую базу на территории страны «в эти опасные времена», сообщает The Independent.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что база Паша-Лиман, расположенная в 180 километрах к югу от Тираны, «могла бы иметь ценность» для альянса, в связи с этим власти страны подготовили проект ее реконструкции.

В 1957 году албанский лидер Энвер Ходжа предложил создать в бухте Паша-Лиман Влерского залива базу Военно-морского флота (ВМФ) СССР. Уже в следующем году туда начали входить подводные лодки Советского Союза — всего туда было направлено 12 субмарин. Действуя скрытно и под албанским флагом, советские подлодки вели наблюдение за силами Североатлантического альянса в Средиземном море.

В 1961 году после разрыва отношений между Тираной и Москвой СССР был вынужден покинуть базу. Однако албанцы смогли «отобрать» четыре субмарины и другую военную технику. В 1997 году база была разграблена.

Летом 2018 года НАТО одобрила решение построить первую авиабазу на Балканах в центральной Албании. Для строительства был выбран старый военный аэродром в городе Кучова, который с 1950 по 1990 годы носил имя Сталин. По словам премьер-министра страны Эди Рамы, инвестиции альянса в первую фазу модернизации проекта составят более 50 миллионов евро.