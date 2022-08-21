Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Посольство России прокомментировало сообщения о задержании россиян в Албании

Посольство России заявило, что пока не получало от Албании информации о задержании россиян

Фото: Florion Goga / Reuters

Посольство России в Албании заявило, что пока не получало от властей республики информации о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Об этом представители дипмиссии сообщили РИА Новости.

«До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — рассказали дипломаты.

Ранее портал Albaninan News со ссылкой на Минобороны Албании сообщил о задержании в центральной части страны двух россиян и украинца якобы при попытке проникнуть на военный завод. Сейчас они находятся в полицейском участке области Эльбасан. Отмечается, что прокуратура Эльбасана начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Чехии поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
Знакомый дочери философа Дугина подтвердил ее смерть
Глава ДНР обвинил Украину в подрыве автомобиля дочери философа Дугина
Власти Албании назвали имена задержанных россиян
Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
Удары по хранилищу Запорожской АЭС сравнили со взрывом «грязной бомбы»
Посольство России прокомментировало сообщения о задержании россиян в Албании
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова
Россиянам раскрыли правила выбора салона красоты
В Албании задержали россиян якобы при попытке проникнуть на военный завод
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.