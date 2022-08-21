Посольство России прокомментировало сообщения о задержании россиян в Албании

Посольство России заявило, что пока не получало от Албании информации о задержании россиян

Посольство России в Албании заявило, что пока не получало от властей республики информации о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши. Об этом представители дипмиссии сообщили РИА Новости.

«До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — рассказали дипломаты.

Ранее портал Albaninan News со ссылкой на Минобороны Албании сообщил о задержании в центральной части страны двух россиян и украинца якобы при попытке проникнуть на военный завод. Сейчас они находятся в полицейском участке области Эльбасан. Отмечается, что прокуратура Эльбасана начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже».