Пожарную обстановку в Рязанской области оценили как нестабильную

МЧС Рязанской области оценило обстановку с лесными пожарами в регионе как нестабильную

Первый замначальника пожарной охраны ГУ МЧС по Рязанской области Олег Гребенюк оценил обстановку с лесными пожарами в регионе как нестабильную и способную осложниться в любой момент из-за изменения погоды. Его слова приводит ТАСС.

Он признался, что мониторинг с воздуха показывает сложную ситуацию с пожароопасностью, а погода «преподносит сюрпризы». «Мы вынужденно реагируем на сложившиеся обстоятельства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жителей поселка Деулино и деревни Ольгино Рязанской области временно отселят из-за ухудшения погодных условий, вызванных пожарами.

Масштабные пожары в Рязанской области продолжаются всю середину августа. Режим ЧС введен в нескольких районах региона. Дым от возгораний дошел до Москвы.

