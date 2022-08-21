Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Пожарную обстановку в Рязанской области оценили как нестабильную

МЧС Рязанской области оценило обстановку с лесными пожарами в регионе как нестабильную

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Первый замначальника пожарной охраны ГУ МЧС по Рязанской области Олег Гребенюк оценил обстановку с лесными пожарами в регионе как нестабильную и способную осложниться в любой момент из-за изменения погоды. Его слова приводит ТАСС.

Он признался, что мониторинг с воздуха показывает сложную ситуацию с пожароопасностью, а погода «преподносит сюрпризы». «Мы вынужденно реагируем на сложившиеся обстоятельства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жителей поселка Деулино и деревни Ольгино Рязанской области временно отселят из-за ухудшения погодных условий, вызванных пожарами.

Масштабные пожары в Рязанской области продолжаются всю середину августа. Режим ЧС введен в нескольких районах региона. Дым от возгораний дошел до Москвы.

Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины
В Киеве попрощались с актрисой Писанкой
Две девушки обнажили грудь на фотосессии с Шольцем
Пожарную обстановку в Рязанской области оценили как нестабильную
Москвичей предупредили о метеорологической опасности
Гинцбург заявил о возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19
В российском детском лагере нашли кишечную палочку после отравления 30 детей
В США рассказали о заставляющем генералов НАТО «потеть» российском оружии
Народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет
Лебедев назвал причину поражения Джошуа в поединке с Усиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.