В Рязанской области временно отселят людей из-за пожаров

Жителей Деулино и Ольгино Рязанской области временно отселят из-за пожаров

Жителей поселка Деулино и деревни Ольгино Рязанской области временно отселят из-за ухудшения погодных условий, вызванных пожарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня», — говорится в сообщении.

Было принято решение частично эвакуировать людей из поселка Деулино и полностью эвакуировать всех 25 жителей деревни Ольгино. В настоящее время сотрудники службы спасения проводят необходимые организационные мероприятия, готовятся временные пункты размещения людей. Отмечается, что жители населенных пунктов могут уехать на собственных автомобилях или предоставленными автобусами.

Ранее в МЧС отметили, что ситуация с пожарами в Рязанской области остается сложной, но угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

18 августа Рослесхоз заявил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы.