В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области

В МЧС сообщили, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области остается сложной

Ситуация с пожарами в Рязанской области остается сложной, но угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Об этом со ссылкой на представителя регионального главка МЧС в пятницу, 19 августа, пишет РИА Новости.

Самая затруднительная ситуация сложилась в Кудомском лесничестве — здесь самый крупный пожар, огнем охвачено около шести тысяч гектаров. На данный момент он не локализован. В девяти километрах от этого лесничества находится деревня Деулино, а в шести — Голованово.

18 августа Рослесхоз сообщил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы.

Для координации работ по тушению лесных пожаров на место прилетел глава МЧС России Александр Куренков.