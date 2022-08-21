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Швейцарию обвинили в нарушении нейтралитета по Украине

Политик Блохер обвинил Швейцарию в нарушении нейтралитета по кризису на Украине

Фото: Unsplash

Швейцарский политик, стратег входящей в правительство правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) Кристоф Блохер раскритиковал решение страны поддержать позицию западных стран по кризису на Украине. Его слова приводит газета Blick, сообщает ТАСС.

На минувшей неделе Блохер осудил действия Швейцарии в ряде изданий, включая газету Luzerner Zeitung. В комментариях СМИ политик обвинил Берн «в том, что он несет ответственность за гибель российских солдат».

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По мнению Блохера, украинскую армию «вооружает Запад, прежде всего США, но также Евроосюз». Это также происходит «при поддержке нейтральной Швейцарии, которая нарушила свой нейтралитет и поэтому является стороной в войне». «Зачем Швейцария вмешалась?» — возмутился Блохер.

Ранее в Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны. С таким мнением выступила заместитель председателя Швейцарской народной партии (ШНП) Селин Амодрю.

10 августа МИД Швейцарии сообщил, что Берн начнет представлять дипломатические интересы Киева в России. «Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены», — рассказали в ведомстве.

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Марина Совина
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