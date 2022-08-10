Швейцария захотела представлять интересы Украины в России

Швейцария договорилась с Украиной о том, что будет представлять интересы страны в России

Власти Швейцарии договорились с Украиной о том, что Берн будет представлять интересы Киева в России. О том, что швейцарская сторона захотела взять на себя соответствующие обязанности, сообщили в МИД страны, передает РИА Новости.

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что для вступления этой договоренности в силу Москва должна дать свое согласие.

В швейцарском МИД также добавили, что с начала конфликта Берн готов был предоставить свои услуги Киеву. В частности, речь идет о площадке для переговоров, а также субстантивной и экспортной поддержке в переговорном процессе.

На данный момент Швейцария также представляет интересы Грузии в России, так как дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны с 2008 года.

3 августа сообщалось, что Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении российского золота. Власти страны также ввели рестрикции против Сбербанка России.