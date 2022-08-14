В Швейцарии заявили об утрате нейтрального статуса страны

Швейцарский депутат Амодрю заявила о потере страной нейтрального статуса из-за санкций

Швейцария, присоединившись к санкциям Евросоюза в отношении России, «порвала со своим легендарным нейтралитетом». В связи с этим страна больше не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине, заявила депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии (ШНП) Селин Амодрю в интервью газете Tribune de Genève.

«Нам следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира», — заявила политик. Амодрю также выразила мнение, что Берну следует «не применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои услуги».

Депутат также напомнила, что в июне 2021 года Швейцария добилась международного успеха, принимая на своей территории саммит лидеров России и США. Однако присоединение к санкциям «поставило под вопрос это достижение», отметила она.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал невозможным представление Швейцарией дипломатических интересов Украины в России из-за потери нейтралитета.

На данный момент Швейцария также представляет интересы Грузии в России, так как дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси разорваны с 2008 года.