Россия ответила на предложение Швейцарии о представлении интересов Украины

МИД РФ: Швейцария не может представлять интересы Киева из-за утраты нейтрального статуса

После присоединения к антироссийским санкциям Запада Швейцария утратила свой нейтральный статус, поэтому не может представлять дипломатические интересы Украины в России. Так ответил на соответствующее предложение Берна заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что швейцарская сторона давно интересовалась позицией по вопросу возможного представления интересов Киева в РФ и наоборот. «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — подчеркнул он.

Ранее МИД Швейцарии заявил о желании представлять дипломатические интересы Киева в России. «Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены», — рассказали в ведомстве.

На данный момент Берн уже представляет интересы Тбилиси в Москве, так как дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года.