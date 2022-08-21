Захар Прилепин обвинил Зеленского в гибели дочери Дугина

Писатель Прилепин считает, что Зеленский мог дать добро на убийство дочери философа Дугина

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель и публицист Захар Прилепин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гибели Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, политик «мог дать добро» на убийство Дугиной. «Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. Думаю, тупо сидели на автомобильной стоянке и ждали, чтобы убить», — написал он.

Прилепин добавил, что на Западе подобные методы для Украины давно легализованы. «Цивилизованный мир, вся эта Европа, все эти наши письменники и песенники, все эти лукавые праведники — приучили киевскую власть, всю их элиту, весь их актив к мысли, что они слабые, они ж дети, им все можно, их же обижают», — заявил он.

20 августа Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье, ей было 30 лет. Как заявил скрипач Петр Лундстрем, Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец Александр Дугин, он сам уехал на другом автомобиле.