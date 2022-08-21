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Американские военные корабли зашли в порт Риги

В порт Риги прибыли два корабля ВМС США с подразделением морской пехоты

Фото: Reuters

В порт Риги прибыли два десантных корабля ВМС США в рамках визита, запланированного в подтверждение «тесных и длительных взаимоотношений» двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Leta.

Десантные корабли Arlington и Gunston Hall зашли с экспедиционным подразделением морской пехоты. В американском посольстве заявили, что визит является свидетельством растущего взаимодействия США и союзников по НАТО.

ТАСС отмечает, что в настоящее время в литовской Клайпеде также находится американское военное судно — флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США Kearsarge.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией. «Мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы», — рассказал глава американского Пентагона. Он высказался на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

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Любовь Ширижик
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