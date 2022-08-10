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НАТО оценила возможность противостояния с Россией

Глава Минобороны США Остин заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО не стремится к противостоянию с Россией. Так оценил возможность конфликта между Североатлантическим альянсом и Москвой министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы», — рассказал глава американского Пентагона. Он высказался на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Ранее экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что президент РФ Владимир Путин дружит с двумя лидерами стран-членов НАТО. По его словам, теплые отношения у него складываются не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Виктория Кондратьева
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