Бывший постпред США Даалдер назвал Эрдогана, Орбана и Берлускони друзьями Путина в НАТО

Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что российский президент Владимир Путин дружит с двумя лидерами стран-членов НАТО. По его словам, теплые отношения у него складываются не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также среди тех, с кем Путину хорошо удавалось находить точки соприкосновения, он назвал бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, сообщает Politico.

Эрдоган вряд ли единственный лидер страны-члена НАТО, у которого установились теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня Иво Даалдер бывший постпред США при ООН

При этом американский дипломат отметил, что из всех этих «друзей» российского президента лишь Эрдоган решился закупать у Москвы передовые ракеты ПВО вместо того, чтобы пользоваться западным оборудованием, которое стоит на вооружении у других стран, входящих в НАТО.

Противодействие Североатлантического альянса России

Американский президент Джо Байден рассказал, что США привержены трансатлантическому альянсу и в свете действий России собираются сообща с союзниками создавать желаемое будущее. Он назвал НАТО «незаменимым альянсом», подчеркнув, что приверженность союзников Вашингтона организации в настоящее время «сильнее, чем когда-либо».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выразил сожаление из-за того, что альянсу пришлось прекратить сотрудничество с Россией. По его словам, организация продолжает оставаться открытой для диалога с Москвой и стремится снижать имеющиеся риски, а также не допускать эскалации напряженности.

НАТО десятилетиями стремилась к улучшению отношений с Россией. Мы учредили Совет Россия-НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия-НАТО и приглашали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Также он категорически отверг вину альянса в провокации военного конфликта на Украине. «Россия несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу. Она должна немедленно прекратить боевые действия и уйти из Украины», — пояснил он.

Ожидаемое пополнение

Перед тем как поставить свою подпись под протоколами о присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО, Байден обратился к членам организации. Он призвал своих союзников поторопиться с принятием Финляндии и Швеции в альянс.

Депутат эдскунты, однопалатного парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел страны Эркки Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, страны должны стать частью альянса не позднее июня 2023 года.

Он также отметил, что такие вопросы, как размещение военной базы или ядерного оружия НАТО на своей территории, «останутся суверенным правом государства». При этом он объяснил, что законодательство страны запрещает ввоз ядерного оружия, в связи с чем такое развитие событий является крайне маловероятным.