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Байден назвал НАТО незаменимым альянсом

Байден назвал НАТО незаменимым альянсом и рассказал о желаемом будущем организации
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Руководство США привержено трансатлантическому альянсу и намерено в свете действий России сообща с союзниками создавать то будущее, которое желает, заявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО представители обеих партий в США поддержали почти единогласно. Президент считает, что это «дает явный сигнал: США привержены трансатлантическому альянсу». «Вместе с союзниками и партнерами мы будем создавать то будущее, которое хотим видеть», — рассказал он.

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По мнению главы государства, приверженность союзников по НАТО принципу коллективной обороны сейчас «сильнее, чем когда-либо». Он назвал НАТО «незаменимым альянсом».

Во вторник, 9 августа, Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал союзников по НАТО как можно скорее последовать примеру США.

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Марина Совина
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