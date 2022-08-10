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Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг отверг вину альянса в провокации военного конфликта на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос, есть ли вина Североатлантического альянса в начале специальной военной операции на Украине, пишет черногорская газета Vijesti.

Журналист напомнил генсеку: некоторые политики, общественные деятели и духовные лидеры обвиняют западные страны в том, что они спровоцировали конфликт на Украине. Среди них папа Римский Франциск, который допустил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной военной операции.

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Генсек НАТО отметил, что альянс десятилетиями стремился улучшить отношения с Москвой. «Мы учредили Совет Россия — НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия — НАТО, а также призывали Москву к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от построения большего доверия», — уточнил он. Столтенберг выразил сожаление из-за разрыва связей с Кремлем.

Он отверг вину альянса в провокации военного конфликта на Украине. По мнению генсека НАТО, «в течение многих лет Россия применяла насилие и запугивание». «Россия несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу. Она должна немедленно прекратить боевые действия и уйти из Украины», — подчеркнул он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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