Папа Римский связал решение о спецоперации на Украине с действиями НАТО

Папа Римский: Россия могла начать спецоперацию на Украине из-за действий НАТО

Папа Римский Франциск допустил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной военной операции. Об этом он заявил в интервью с итальянской газетой Corriere della Sera.

Он предположил, что к такой реакции Кремля мог привести «лай НАТО у дверей России».

При этом понтифик заявил, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять Украине оружие — сам он, как пишет газета, выступает за отказ от гонки вооружений и от наращивания объемов производства оружия.

«Для того и ведутся войны: для проверки произведенного нами оружия. Так было во время Гражданской войны в Испании перед Второй мировой войной. (...) Два-три года назад в Геную прибыл корабль с оружием, которое нужно было перенести на большой грузовой корабль, чтобы доставить его в Йемен. Портовики не хотели этого делать. Они сказали: давайте подумаем о детях Йемена. Это небольшой, но приятный жест. Таких [действий] должно быть больше», — заключил он.

Ранее Папа Римский Франциск выразил надежду, что конфликт на Украине закончится к 9 мая, однако отметил, что настроен пессимистично. Он добавил, что не видит достаточного желания для заключения мирного договора.