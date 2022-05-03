Папа Римский понадеялся на завершение конфликта на Украине к 9 мая

Папа Римский: я пессимист, но надеюсь, что конфликт на Украине закончится к 9 мая

Папа Римский Франциск выразил надежду, что конфликт на Украине закончится 9 мая, но отметил, что настроен пессимистично. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«[Премьер Венгрии Виктор] Орбан на встрече со мной сказал, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, так мы бы поняли скорость эскалации в эти дни (...) Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», — заявил Папа.

Он добавил, что не видит достаточного желания для установления мира.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не планирует посещать Киев до того, как сможет отправиться с визитом в Москву.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации. После этого несколько западных стран выступили против боевых действий и ввели санции выступил против боевых действий, ввел несколько пакетов жестких санкций и начал оказывать Украине военную помощь.