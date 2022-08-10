Генсек НАТО выразил сожаление из-за прекращения сотрудничества с Россией

Генсек НАТО Столтенберг сожалеет из-за прекращения сотрудничества альянса с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью черногорскому изданию Vijesti выразил сожаление из-за того, что альянсу пришлось прекратить сотрудничать Россией.

«НАТО десятилетиями стремилась к улучшению отношений с Россией. Мы учредили Совет Россия-НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия-НАТО и приглашали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом», — заявил он.

По его словам, организация продолжает оставаться открытой для диалога с Москвой и желает снижать имеющиеся риски, а также не допускать эскалации напряженности.

Ранее американский президент Джо Байден назвал НАТО незаменимым альянсом, отметив, что руководство США привержено трансатлантическому альянсу и намерено в свете действий России сообща с союзниками создавать то будущее, которое желает.